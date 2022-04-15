Изидор: приехали на тренировку «Локо», и все начали спрашивать: «Где наш главный тренер?»

21-летний французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о смене главного тренера клуба.
«Насколько я могу судить, на Пабло сильно давила международная ситуация. Он часто говорил с нами, делился своими опасениями. Он человек семейный, жил в России с родными в отличие от меня. При этом Пабло пришёл в раздевалку и попрощался с нами. Что касается Гисдоля, то его отъезд был внезапным. Мы приехали на тренировку, и все начали спрашивать: «где наш главный тренер?» Нам сказали, что Гисдоль покинул клуб без объяснений. С ним даже не удалось попрощаться, хотя его отъезд ничто не предвещало.
Компер никак не объяснил позицию Гисдоля, этой темы не касались. Игровые принципы остались те же: гегенпрессинг, игра в атаку, поведение в обороне. Мало что изменилось. Единственное, схема другая», — сказал Вильсон Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 15 апреля 2022
-
12:15
-
12:08
-
11:57
-
11:54
-
11:44
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
10:59
-
10:58
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:30
-
10:30
-
10:10
-
10:05
-
09:58
-
09:44
-
09:39
-
09:22
-
09:10
-
08:54
-
08:53
-
08:48
-
08:41
-
08:30
-
08:30
-
08:21
-
08:13
-
08:00
-
06:48