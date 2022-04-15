Изидор: приехали на тренировку «Локо», и все начали спрашивать: «Где наш главный тренер?»

21-летний французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о смене главного тренера клуба.



«Насколько я могу судить, на Пабло сильно давила международная ситуация. Он часто говорил с нами, делился своими опасениями. Он человек семейный, жил в России с родными в отличие от меня. При этом Пабло пришёл в раздевалку и попрощался с нами. Что касается Гисдоля, то его отъезд был внезапным. Мы приехали на тренировку, и все начали спрашивать: «где наш главный тренер?» Нам сказали, что Гисдоль покинул клуб без объяснений. С ним даже не удалось попрощаться, хотя его отъезд ничто не предвещало.



Компер никак не объяснил позицию Гисдоля, этой темы не касались. Игровые принципы остались те же: гегенпрессинг, игра в атаку, поведение в обороне. Мало что изменилось. Единственное, схема другая», — сказал Вильсон Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.