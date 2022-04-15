Кофрие: до сих пор не могу привыкнуть, насколько легко судьи в России раздают карточки

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался по поводу судейства в чемпионате России.
«Российские судьи относятся ко мне строже, чем бельгийские? Это действительно так! Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, насколько легко судьи в России раздают желтые карточки. Да и красные тоже. Понятно, что ситуации бывают разные. В каких-то эпизодах мне стоило быть хладнокровнее. Например, удаление в последнем матче прошлого года против «Сочи» было явно лишним. Мы уже проигрывали 0:2, шли последние минуты… С другой стороны, я защитник и всегда хочу помешать сопернику отличиться. Кроме того, не считаю, что мой жесткий, агрессивный стиль — это плохо.
Уроки извлекать нужно, и я постараюсь давать арбитрам меньше поводов для наказаний. Но менять манеру игры не собираюсь.
Судейство — это вообще тонкая тема. Только за последние туры VAR забрал у нас несколько голов, при этом у соперников не удаляли игроков за фолы, которые тянули на красные карточки. Такие эпизоды влияют на команду психологически, не всегда получается быстро их «переварить». К счастью, в матче с «Арсеналом» мы сумели добиться своего и наконец-то победили. Против «Рубина» надо закрепить успех», — приводит слова Кофрие официальный сайт «Спартака».
- 15 апреля 2022
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