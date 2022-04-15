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«Тедеско доказывает состоятельность». Каррера — о выходе экс-тренера «Спартака» в 1/2 ЛЕ

«Тедеско доказывает состоятельность». Каррера — о выходе экс-тренера «Спартака» в 1/2 ЛЕ
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о выходе «Лейпцига» в полуфинал Лиги Европы под руководством Доменико Тедеско.

«Я был на стадионе и смотрел игру. Тедеско дал своей команде отличную игру, и они заслужили победу. Игроки «Лейпцига» были организованы и хорошо расположены, ничего не позволили «Аталанте».

Тедеско доказывает свою состоятельность… Но я не знаю, был ли уход из «Спартака» его выбором или выбором клуба!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Тедеско стал вторым экс-тренером «Спартака», который вывел команду в полуфинал еврокубков. Ранее в 1/2 финала Лиги чемпионов свою команду вывел Унаи Эмери, который также тренировал красно-белых.

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