«Тедеско доказывает состоятельность». Каррера — о выходе экс-тренера «Спартака» в 1/2 ЛЕ
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о выходе «Лейпцига» в полуфинал Лиги Европы под руководством Доменико Тедеско.
«Я был на стадионе и смотрел игру. Тедеско дал своей команде отличную игру, и они заслужили победу. Игроки «Лейпцига» были организованы и хорошо расположены, ничего не позволили «Аталанте».
Тедеско доказывает свою состоятельность… Но я не знаю, был ли уход из «Спартака» его выбором или выбором клуба!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Тедеско стал вторым экс-тренером «Спартака», который вывел команду в полуфинал еврокубков. Ранее в 1/2 финала Лиги чемпионов свою команду вывел Унаи Эмери, который также тренировал красно-белых.
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