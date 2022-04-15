Кечинов: «Спартак» должен обыгрывать «Рубин». После победы над Тулой команда встрепенулась

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча пройдёт 16 апреля в 19:00 мск.



«Как болельщик жду победы «Спартака». После победы над «Арсеналом» команда встрепенулась. Нужно и дальше продолжать в таком же духе. Осталось немного игр. Их необходимо провести на максимуме и набрать максимальное количество очков. «Рубин» не в лучшем состоянии. Поэтому команда Ваноли должна их обыгрывать. Нужно ли оставлять пару форвардов Николсон-Соболев? У каждого тренера есть свои задумки. По идее: победный состав не меняют. С другой стороны, в матче с Тулой не сыграли Промес и Бакаев. Думаю, что Ваноли поломает голову с выбором состава на игру. Я бы ничего не менял и оставил двух нападающих», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.