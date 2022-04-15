Ян Бобровский верно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза постановила, что главный арбитр матча между «Ростовом» и «Локомотивом» Ян Бобровский правильно назначил 11-метровый удар в ворота железнодорожников на 66-й минуте матча.

Решение мотивировано тем, что контакт мяча с рукой Дмитрия Живоглядова в собственной штрафной площади является наказуемым, так как рука была несколько отставлена от тела, увеличивая его площадь. Судья верно назначил пенальти за фол Живоглядова за срыв перспективной атаки.

Также Бобровский верно не удалил Андрея Ланговича на 75-й минуте матча. Решение мотивировано тем, что, во-первых, несмотря на место контакта открытыми шипами левой ноги с ногой соперника в области выше голеностопа, не была применена чрезмерная сила по причине того, что вес тела Ланговича при обыгрыше соперника приходился на его правую ногу, вследствие чего интенсивность контакта была минимальной, без усилия.

Во-вторых, игрок «Ростова» в данной игровой ситуации совершал естественное беговое движение и ему было практически невозможно избежать контакта, так как его нога естественным образом двигалась в опору.