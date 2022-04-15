Ян Бобровский верно не удалил игрока «Ростова» Ланговича в матче с «Локомотивом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза постановила, что главный арбитр матча между «Ростовом» и «Локомотивом» Ян Бобровский правильно не удалил игрока ростовчан Андрея Ланговича на второй минуте матча.
Решение мотивировано тем, что для удаления Ланговича с поля за серьёзное нарушение оснований недостаточно, по причине того что основной контакт открытыми шипами со стороны Ланговича пришёлся в нижнюю часть тела защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, где и произошло продавливание шипами.
Это указывает больше на безрассудные действия игрока. Учитывая манеру вступления в единоборство за мяч данного игрока, не являющуюся угрожающей здоровью соперника, комиссия считает, что в данном эпизоде судье было необходимо вынести предупреждение Ланговичу.
- 15 апреля 2022
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