Паоло Ваноли: конечно, я почувствовал «спартаковский дух»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли признался, что уже почувствовал «спартаковский дух».



«Конечно, я почувствовал «спартаковский дух». «Спартак» — большой клуб с самым большим количеством болельщиков в стране, что сразу чувствуется. Когда видишь стадион… Надеюсь, что в будущем увижу «Открытие Банк Арену» полностью заполненную нашими болельщиками. Конечно, я уже посетил стадион и музей. Здесь чувствуется история, это очень важно», — рассказал Ваноли в видео, опубликованном на Youtube-канале «Спартака».

49-летний Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года, заняв вакантную позицию после ухода португальского специалиста Руя Витории. Ваноли подписал соглашение до 2023 года.