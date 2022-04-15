Фёдор Смолов обогнал Артёма Дзюбу в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов отметился забитым голом в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Этот гол стал для бывшего форварда «Локомотива» 11-м в нынешнем сезоне чемпионата России. По этому показателю он опередил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, у которого 10 голов.

Лидером гонки бомбардиров является нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, забивший в 23 матчах 16 голов. 11 голов в своём активе имеет форвард «Ростова» Дмитрий Полоз.

Напомним, первую часть нынешнего сезона 32-летний Смолов проводил в составе московского «Локомотива», за который забил семь мячей в 15 матчах турнира. В зимнее трансферное окно нападающий перешёл в «Динамо», где смог отличиться четыре раза в семи встречах.



У форварда «Зенита» Дзюбы 10 голов в чемпионате России, но и на одну проведённую игру больше, чем у Смолова… Дзюба не забивает в РПЛ c 19 ноября, когда он оформил хет-трик в ворота «Нижнего Новгорода». Серия без голов достигла восьми матчей.