Фёдор Смолов обогнал Артёма Дзюбу в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов отметился забитым голом в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Этот гол стал для бывшего форварда «Локомотива» 11-м в нынешнем сезоне чемпионата России. По этому показателю он опередил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, у которого 10 голов.
Лидером гонки бомбардиров является нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, забивший в 23 матчах 16 голов. 11 голов в своём активе имеет форвард «Ростова» Дмитрий Полоз.
Напомним, первую часть нынешнего сезона 32-летний Смолов проводил в составе московского «Локомотива», за который забил семь мячей в 15 матчах турнира. В зимнее трансферное окно нападающий перешёл в «Динамо», где смог отличиться четыре раза в семи встречах.
У форварда «Зенита» Дзюбы 10 голов в чемпионате России, но и на одну проведённую игру больше, чем у Смолова… Дзюба не забивает в РПЛ c 19 ноября, когда он оформил хет-трик в ворота «Нижнего Новгорода». Серия без голов достигла восьми матчей.
- 15 апреля 2022
-
23:04
-
22:34
-
22:22
-
22:22
-
22:20
-
22:15
-
22:14
-
22:09
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:48
-
21:41
-
21:34
-
21:24
-
21:21
-
21:13
-
21:00
-
20:59
-
20:54
-
20:36
-
20:35
-
20:19
-
20:04
-
19:56
-
19:47
-
19:43
-
19:34
-
19:32
-
19:27
-
19:17
-
19:16