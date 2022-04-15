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Хохлов: «Динамо» до последнего будет бороться за чемпионство. Смолов оправдывает трансфер

Хохлов: «Динамо» до последнего будет бороться за чемпионство. Смолов оправдывает трансфер
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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу москвичей в игре с «Ахматом» (2:0).

«Динамо» до последнего будет бороться с «Зенитом» за чемпионство. Сегодняшняя игра была сложная, «Ахмат» грамотно оборонялся, но реализация не подвела. Шунин выручил, команда должна быть довольна такой победой. Смолов молодец, часто угрожает воротам, забивает. Оправдывает свой трансфер. Тюкавин во втором голе тоже очень классно сыграл, поставил корпус, оттёр защитника — большой молодец», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

С 52 очками «Динамо» догнало «Зенит», занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды Сергея Семака — матч в запасе и преимущество по дополнительным показателям.

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