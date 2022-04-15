Силкин: если «Динамо» будет так играть, то вопрос чемпионства решится в последнем туре

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
«Пока «Динамо» набирает очки, титул реален. «Ахмат» победили по игре, все сыграли как надо. Нравится, что команда борется до конца, забивает хорошие голы. Очень уверенная победа. Уверен, что скоро к ребятам придёт лёгкость, для концовки это очень важно. «Динамо» сопутствует удача, ребята не повесили клюв. Всё зависит от «Зенита», но если «Динамо» будет так играть, то вопрос чемпионства решится в последнем туре», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
С 52 очками «Динамо» догнало «Зенит», занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды Сергея Семака — матч в запасе и преимущество по дополнительным показателям. «Ахмат» с 32 очками остался на восьмой позиции.
- 15 апреля 2022
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