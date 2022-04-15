Диего Лаксальт: в «Динамо» верят в чемпионство

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал победу команды над «Ахматом» (2:0) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Игра хорошая, счастливы победе, мы не пропустили — это отлично. Вся команда проделала отличную работу, мы все вместе отпраздновали успех. Мы верим в чемпионство», — передаёт слова Лаксальта корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

С 52 очками «Динамо» догоняет «Зенит», занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды Сергея Семака — матч в запасе и преимущество по дополнительным показателям.



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Его ассистентами выступали Роман Усачёв и Варанцо Петросян, резервным судьёй был назначен Сергей Чебан. Арбитром VAR стал Владислав Безбородов, его помощником — Андрей Веретёшкин.