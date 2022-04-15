Диего Лаксальт: в «Динамо» верят в чемпионство

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал победу команды над «Ахматом» (2:0) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Игра хорошая, счастливы победе, мы не пропустили — это отлично. Вся команда проделала отличную работу, мы все вместе отпраздновали успех. Мы верим в чемпионство», — передаёт слова Лаксальта корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
С 52 очками «Динамо» догоняет «Зенит», занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды Сергея Семака — матч в запасе и преимущество по дополнительным показателям.
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Его ассистентами выступали Роман Усачёв и Варанцо Петросян, резервным судьёй был назначен Сергей Чебан. Арбитром VAR стал Владислав Безбородов, его помощником — Андрей Веретёшкин.
- 15 апреля 2022
-
23:04
-
22:34
-
22:22
-
22:22
-
22:20
-
22:15
-
22:14
-
22:09
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:48
-
21:41
-
21:34
-
21:24
-
21:21
-
21:13
-
21:00
-
20:59
-
20:54
-
20:36
-
20:35
-
20:19
-
20:04
-
19:56
-
19:47
-
19:43
-
19:34
-
19:32
-
19:27
-
19:17
-
19:16