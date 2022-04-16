Юрген Клопп дольше всех из действующих тренеров возглавляет клуб в АПЛ

После отставки главного тренера «Бёрнли» Шона Дайча наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дольше всех из действующих специалистов возглавляет клуб в чемпионате Англии.
Клопп руководит мерсисайдцами 6 лет и 189 дней. Второе место по этому показателю занимает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. На третьем месте — Томас Франк, возглавляющий «Брентфорд». Томас Тухель, тренирующий «Челси», пребывает в команде чуть больше одного года.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Бёрнли» набрал 24 очка в 30 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице. Команда идёт в зоне вылета. При Дайче «Бёрнли» дважды поднимался из Чемпионшипа в АПЛ. Также под руководством Шона команда впервые за 50 лет вышла в еврокубки – в сезоне-2018/2019 «Бёрнли» сыграл в Лиге Европы.
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