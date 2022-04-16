Главный тренер «Боруссии» Розе: Холанд не может избавиться от боли

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе рассказал о том, что норвежский форвард команды Эрлинг Ходанд не может избавиться от боли.



«Эрлинг пока не может избавиться от боли. Несколько недель назад пришла фотография, где его ступня была развёрнута на 90 градусов от ноги», — приводит слова Розе ESPN.



Напомним, Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола. Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.