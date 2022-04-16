Криштиану Роналду не входит в планы Эрика тен Хага на следующий сезон в «МЮ»

Потенциальный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не видит будущего Криштиану Роналду в составе манкунианцев, сообщает Marca со ссылкой на The Daily Star.

В случае прихода на должность главного тренера «МЮ» Эрик тен Хаг постарается избавиться от звёздного нападающего клуба.

Источник также сообщает, что в переговорах с боссами «красных дьяволов» нидерландский тренер дал понять, что Роналду не входит в его планы, поскольку не соответствует стилю игры, пропагандируемому тен Хагом.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг может быть официально представлен в «Манчестер Юнайтед» уже на следующей неделе.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду сыграл за «Манчестер Юнайтед» 25 матчей, забив 12 голов и отдав 3 результативные передачи.