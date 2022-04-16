«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 17:30
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Сегодня, 16 апреля, состоится матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча 1/2 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
На стадии 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» со счётом 4:1, а «Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест» (0:1). В другом полуфинале турнира сыграют лондонские клубы «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча команд состоится завтра, 17 апреля.
Действующим обладателем Кубка Англии является «Лестер Сити». Лидер по количеству трофеев — «Арсенал». В активе лондонского клуба 14 завоёванных кубков страны.
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