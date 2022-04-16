Масалитин: у ЦСКА нет баланса, пропал комбинационный футбол. В Уфе им будет тяжело

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», который состоится сегодня, 16 апреля.

«Сегодня будет тяжёлая игра для ЦСКА. У команды последние матчи получились невнятными, потеряли очки. «Уфа» борется за выживание, им необходимы очки. Играют дома, где искусственное поле.



Сможет воспользоваться «Уфа» проблемами ЦСКА? Надо смотреть на состав. Мы многого не знаем. Кто-то сможет сыграть, а кто-то нет. Две игры показали, что у ЦСКА нет баланса между линиями, нет взаимосвязи в линии защиты. Проблемы есть. Надеюсь, что Березуцкие разберутся. У армейцев пропал комбинационный футбол, который был до паузы на игры сборных. Сейчас игроки сбиваются больше на индивидуальные действия.



Игроки будут думать о матче со «Спартаком»? Такого не будет. Сегодня игра с «Уфой» и нужно побеждать. Только уже после игры думать о встрече со «Спартаком». Так что эти разговоры ни о чём», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.