Эмери: Клопп умён, у него отличная команда. Это «идеальный коктейль»
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился мнением о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе.
«Клопп умён и очень хорош. Его карьера говорит сама за себя. Мне доводилось встречаться с ним, когда он тренировал дортмундскую «Боруссию», а я — «Валенсию». Именно в то время я начал посещать собрания тренеров в Ньоне, а потом мы столкнулись. Клопп — очень хороший тренер, у него отличная команда. Это «идеальный коктейль». Но мы тоже попали в полуфинал, потому что заслужили это. Выступление в полуфинале — не случайность», — приводит слова Эмери L'Equipe.
Напомним, «Вильярреал» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. В четвертьфинале турнира испанский клуб одолел «Баварию», а «Ливерпуль» обыграл «Бенфику».
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