Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмери: Клопп умён, у него отличная команда. Это «идеальный коктейль»

Эмери: Клопп умён, у него отличная команда. Это «идеальный коктейль»
Комментарии

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился мнением о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Клопп умён и очень хорош. Его карьера говорит сама за себя. Мне доводилось встречаться с ним, когда он тренировал дортмундскую «Боруссию», а я — «Валенсию». Именно в то время я начал посещать собрания тренеров в Ньоне, а потом мы столкнулись. Клопп — очень хороший тренер, у него отличная команда. Это «идеальный коктейль». Но мы тоже попали в полуфинал, потому что заслужили это. Выступление в полуфинале — не случайность», — приводит слова Эмери L'Equipe.

Напомним, «Вильярреал» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. В четвертьфинале турнира испанский клуб одолел «Баварию», а «Ливерпуль» обыграл «Бенфику».

Клопп и Гвардиола выдали противоположные матчи. Встретятся в финале Лиги чемпионов? Клопп и Гвардиола выдали противоположные матчи. Встретятся в финале Лиги чемпионов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022