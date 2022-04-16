Арбитр Федотов: Турбин правильно не назначил пенальти в ворота «Уфы» после руки Агаларова

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судейском решении в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — ЦСКА (0:0, 40-я минута).



«Правильное решение принимает Турбин. Во-первых, рука Агаларова была в естественном положении, во-вторых, игрок отвернулся. В-третьих, было близкое расстояние, игрок «Уфы» не имел возможности убрать руку.



Вопрос больше к Бобровскому, который сейчас находится на VAR. Его, можно сказать, отмазали после матча «Ростов» — «Локомотив». В той игре Бобровского позвали на VAR посмотреть момент, после чего он назначил одиннадцатиметровый удар, посчитав, что была рука. Поэтому сейчас Бобровский позвал Турбина посмотреть на момент игры рукой, которого не было. Отмазали человека — посчитал, что разбирается в эпизодах», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.