17-летний защитник забил в дебютном матче за «Боруссию» (Дортмунд)

Защитник дортмундской «Боруссии» Том Роте открыл счёт в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом».

17-летний Роте проводит первый матч за основную команду «шмелей». Он открыл счёт в матче на 24-й минуте. Роте перешёл в молодёжную команду «Боруссии» в 2019 году. В 27 матчах за клуб защитник забил три гола и отдал 11 результативных передач. Соглашение Роте с немецким клубом истекает в 2024 году.



Также на счету Роте три матча в составе сборной Германии U19, в которых защитник не отметился результативными действиями.



К концу первого тайма «Боруссия» забила пять голов в ворота «Вольфсбурга». Помимо Роте, отличились Аксель Витсель, Мануэль Аканджи, Эмре Джан и Эрлинг Холанд. «Волки» забитыми голами в первом тайме не отметились.