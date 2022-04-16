Арбитр Федотов: надо было назначать пенальти в ворота «Урала» и удалять защитника

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошёл во время матча 25-го тура «Зенит» — «Урал». В одном из моментов форвард хозяев Иван Сергеев уже готовился добить мяч головой в пустые ворота, но ему коленом в голову попал защитник «Урала».
«На 61-й минуте надо было назначать пенальти в ворота «Урала» и удалять защитника «Урала» за лишение явной возможности забить гол. Можно и про серьёзное нарушение правил говорить – он же въехал Сергееву коленом в голову. Как этого можно не увидеть и не удалить?
Происходящее – катастрофа РФС. Вот что бывает, когда назначаешь действующего судью, отвечающего за молодых арбитров, на руководящую должность», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 3:1.
- 16 апреля 2022
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