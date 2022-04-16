Бышовец: трудно представить, что у «Зенита» были бы трудности с «Уралом». Победа на классе

Российский специалист Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Зенита» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1).

«Зенит» победил «Урал» в академическом, бразильском стиле. Я бы сказал — на классе. Трудно представить и до матча, что были бы какие-то трудности у хозяев. «Урал» допускал много ошибок в обороне. Конечно, уровень игроков у «Зенита» на порядок выше. Результат закономерен.



«Динамо» нацелено дать борьбу. Точкой отсчёта будет матч с ЦСКА 24 апреля. Тогда можно будет уже говорить о перспективах сохранения интриги», — рассказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.