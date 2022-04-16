Игорь Шалимов назвал дурацким пенальти «Зенита» в ворота «Урала»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Начали неважно. Либо «Зенит» хорошо начал… Не знаю, в чём причина. Нас поддавили: в первые минуты было много угловых, за счёт которых осуществлялось давление. Всё это давит и выбивает команду из колеи.



Надеялись выдержать натиск, выравнять игру — в итоге получили пенальти. Мы всё говорим про эти пенальти, но получаем очень дурацкие… Никакой опасности не было. Фол? Фол был. Локоть выставляется, хотя не должен. Мы неоднократно обсуждали это. Особенно если наш игрок выше ростом: любой локоть, который приподнимаешь, будет на уровне головы соперника.



Закономерная победа «Зенита». Порадовало, если можно так сказать, что в концовке владели преимуществом, забили гол. Даже второй могли забить, если бы не попали в своего нападающего», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.