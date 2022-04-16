«Спартак» — «Рубин»: Умяров заменён из-за повреждения

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимает «Рубин». Идёт первый тайм, счёт — 1:0 в пользу казанцев.

На 31-й минуте был заменён полузащитник хозяев Наиль Умяров, вместо него на поле появился Данил Пруцев. Умяров получил повреждение, футболист держался за заднюю поверхность бедра.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Губанов (Краснодар). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).



Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).