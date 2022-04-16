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И. Федотов: Мешков за такой фол удалял Чаушича. Чем отличается Кузяев — цветом футболки?

И. Федотов: Мешков за такой фол удалял Чаушича. Чем отличается Кузяев — цветом футболки?
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Российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство Виталия Мешкова в матче 25-го тура РПЛ «Зенит» — «Урал». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. Федотов выразил негодование в связи с тем, что Виталий Мешков не удалил полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, который во втором тайме совершил грубый фол.

«Судейство Мешкова в матче «Зенита» и «Урала» – это катастрофа. В моменте с фолом Кузяева его звали посмотреть, что Далер фолил на красную. Но он посчитал, что это жёлтая, хотя я не понимаю, как так можно?! Он в матче «Арсенала» и «Ахмата» за такой же фол удалил игрока, чем отличается Кузяев – цветом футболки?» — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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