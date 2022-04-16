Нападающий «Факела» Максимов прокомментировал свой покер в ворота «Текстильщика»

Нападающий «Факела» Максим Максимов, забивший четыре гола в ворота ивановского «Текстильщика» в матче 33-го тура ФНЛ, поделился впечатлениями от игры. В гостях воронежцы одержали победу со счётом 5:0.



«Конечно, испытываю сейчас очень хорошие эмоции. Команда выиграла 5:0, это самое главное. Не скрою, приятно и самому забить четыре мяча, это здорово. Но подчеркну, что на эти голы работали все партнёры, очень благодарен им. Также поздравляю всех болельщиков «Факела» с этой победой.

Есть ли конкретная цель по голам? Нет, ничего не загадываю и ни о чём таком не думаю. Просто стараюсь реализовывать те моменты, которые есть и которые создают партнёры. Всеми подсчётами займёмся после заключительного тура. Сейчас остаётся не так много матчей, и нам нужно набрать максимум очков, чтобы как можно выше подняться в турнирной таблице. Сейчас всё реально, поэтому надо побеждать в каждой игре», — передаёт слова Максимова корреспондент «Чемпионата».



После этого матча на счету Максимова стало 19 голов в чемпионате. Он вышел на первое место в списке бомбардиров.