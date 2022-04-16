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Клопп — о 3:2 с «Сити» в Кубке: мы счастливы, потому что обыграли сильнейшую команду мира

Клопп — о 3:2 с «Сити» в Кубке: мы счастливы, потому что обыграли сильнейшую команду мира
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (3:2).

«Я невероятно горд. Думаю, первый тайм был одним из лучших в истории команды при мне. Мы всё делали правильно, реализовывали моменты. Невероятный первый тайм, мне понравилась каждая секунда.

Второй тайм начался с гола «Ман Сити», а затем игра открылась. Качество игры «Сити» невероятное, у них было сложно выиграть. Но у нас есть игроки, которые могут их победить.

Мы в финале. «Сити» знал, что против нас будет трудно играть. Когда обе команды предельно сконцентрированы, игра становится напряжённой.

Мы на седьмом небе от счастья, мы обыграли сильнейшую команду мира. Это особенный момент», — цитирует Клоппа BBC.

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