Гвардиола прокомментировал поражение «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (2:3).



«Мы полностью выложились после тяжёлого первого тайма. Что касается первого гола, то они очень, очень сильны в игре на стандартах. Второй гол был случайностью. Трудно было вернуться в игру, но футболисты прекрасно сделали это во втором тайме.



Ошибка Стеффена – это несчастный случай и урок на будущее. Когда мяч находится в той области, такое может случиться. Я говорил с командой, а не с ним лично, но я понимаю, что он силён.



Во втором тайме был виден наш заряд. У нас были шансы сравнять счёт.



У нас наконец-то будет один или два дня выходных. Мы знаем, что впереди семь игр и Лига чемпионов, мы постараемся поднажать и посмотрим, что получится», — цитирует Гвардиолу BBC.