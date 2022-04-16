Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола прокомментировал поражение «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии с «Ливерпулем»

Гвардиола прокомментировал поражение «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии с «Ливерпулем»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (2:3).

«Мы полностью выложились после тяжёлого первого тайма. Что касается первого гола, то они очень, очень сильны в игре на стандартах. Второй гол был случайностью. Трудно было вернуться в игру, но футболисты прекрасно сделали это во втором тайме.

Ошибка Стеффена – это несчастный случай и урок на будущее. Когда мяч находится в той области, такое может случиться. Я говорил с командой, а не с ним лично, но я понимаю, что он силён.

Во втором тайме был виден наш заряд. У нас были шансы сравнять счёт.

У нас наконец-то будет один или два дня выходных. Мы знаем, что впереди семь игр и Лига чемпионов, мы постараемся поднажать и посмотрим, что получится», — цитирует Гвардиолу BBC.

Новость по теме
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022