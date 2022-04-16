Умяров получил повреждение задней поверхности бедра в матче с «Рубином»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров назвал характер своей травмы, полученной в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).

«Как себя чувствую? Бывало и получше. Травмировал заднюю поверхность бедра. Шансы восстановиться к дерби? Они есть всегда, будем надеяться», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

21-летний Умяров в 24 матчах нынешнего сезона забил один гол. Соглашение полузащитника со «Спартаком» истекает в 2026 году.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Губанов (Краснодар). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).



Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (26) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).