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Умяров: нет такого, что столетие «Спартака» или нет, — нужно каждый раз побеждать

Умяров: нет такого, что столетие «Спартака» или нет, — нужно каждый раз побеждать
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о результате матча 25-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Нет такого, что столетие или нет: нужно побеждать каждый раз. Мы всегда хотим побеждать, но чего-то не хватает. Надеюсь, что моя мышечная травма и Мозеса — это просто совпадение. Надеюсь, к следующей игре будут все готовиться. Травмы — неотъемлемая часть футбола.

Понятно, что новый тренер, подход изменился — и это нормально. Малый креатив в атаке связан с двумя высокими форвардами: где-то получалось, где-то чуть-чуть чего-то не хватило. Не считаю, что я — единственный центральный полузащитник, способный организовать игру в команде», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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