Дюпин: долгий ввод мяча в матче со «Спартаком»? Думаю, я делал всё в пределах разумного

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин отреагировал на обвинения в том, что он долго вводил мяч в игру во время матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Как вы знаете, мы давно не набирали очки, поэтому было тяжело эмоционально. Плюс играли на выезде тяжёлый матч.

Долгий ввод мяча в игру во втором тайме? Думаю, я делал всё в пределах разумного: надо было чуть-чуть отдохнуть. Не было долгой затяжки, судья со мной постоянно разговаривал. Если он не дал мне жёлтую карточку, значит, всё было в пределах разумного. Болельщики «Спартака» так отреагировали — их право. Я считаю, что достаточно аккуратно делал.

Хоть «Спартак», хоть Тула, хоть любой клуб — нам нужны были очки. Нам нужны были очки, и мы разговаривали с парнями, что надо зацепиться хотя бы за ничью. Ничья пойдёт в копилочку. Судейство было на высшем уровне, у меня нет претензий. Меня много кто поздравлял с Днём вратаря. Празднований не было, потому что непраздничное настроение: давно не набирали очков, надо было сосредоточиться на работе. Праздничного настроения не было, но люди поздравили», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.