Никита Чернов высказался о ничьей в матче с «Рубином»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Рубин» компактно сыграл. Пока в перерыве давал интервью, слышал, как Бакаев говорил план на матч. Они играли вторым номером, узко, не давали нам отдавать передачи с флангов, зная, что у «Спартака» два высоких нападающих. Мы создавали какие-то моменты, но последнего паса не хватило. Мы работаем над реализацией моментов на тренировках, есть качества для этого. Ребята создают моменты — если создаём, рано или поздно голы придут.



Хлусевич говорил: когда играл в «Арсенале», было меньше моментов, но больше голов. Сейчас мяч предательски не идёт в ворота. Думаю, Хлус сделает какие-то выводы и в следующих играх увидим, как он поражает ворота соперника», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.