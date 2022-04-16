Паоло Ваноли: в дерби с ЦСКА на первый план выйдет менталитет победителя

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА. Встреча пройдет в среду, 20 апреля. Сегодня, 16 апреля, «Спартак» в матче 25-го тура РПЛ сыграл вничью с «Рубином» (1:1).



«В дерби с ЦСКА на первый план выйдет менталитет победителя. Самое сложное в этом году — найти мотивацию. Я мотивирован, чтобы помогать расти ребятам, вернуть команду на ведущие позиции. И это надо делать в каждом матче. И в матчах Кубка, и в матчах чемпионата. Мы должны осознавать ответственность, когда надеваем майку «Спартака», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (26) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).