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«Спартак» резко ответил на видео «Рубина» про Соболева

«Спартак» резко ответил на видео «Рубина» про Соболева
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Московский «Спартак» отреагировал на видео казанского «Рубина» про нападающего своей команды Александра Соболева.

Напомним, казанский клуб использовал видео с послематчевого интервью нападающего красно-белых Александра Соболева, заменив оригинальную аудиодорожку на звуки, которые издают дельфины. Таким образом «Рубин» намекнул на склонность Соболева к «ныркам» в штрафной площади соперника.

«Спартак» в своём телеграм-канале опубликовал ответное сообщение, затронув главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого и SMMщиков клуба.

Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (26) — на 12-м месте.

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