Доннарумма: «ПСЖ» стал для меня вторым домом

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма рассказал об адаптации во французском клубе.

«Для меня это очень особенный клуб. Я нахожусь в отличной команде и должен сделать всё для этого клуба. Я играю здесь почти год. Могу сказать, что я адаптировался. «ПСЖ» стал для меня вторым домом», — цитирует Доннарумму Calcio News 24.

В текущем сезоне 23-летний итальянский вратарь сыграл за «ПСЖ» в 21-м матче во всех турнирах, пропустив 19 голов.

Напомним, Доннарумма стал футболистом «красно-синих» летом 2021 года на правах свободного агента. До этого он выступал за итальянский «Милан». Соглашение между вратарём и французским клубом истекает в 2026 году.

После 31 игры «ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции. В активе команды 71 очко.