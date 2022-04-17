Доннарумма: «ПСЖ» стал для меня вторым домом
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Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма рассказал об адаптации во французском клубе.
«Для меня это очень особенный клуб. Я нахожусь в отличной команде и должен сделать всё для этого клуба. Я играю здесь почти год. Могу сказать, что я адаптировался. «ПСЖ» стал для меня вторым домом», — цитирует Доннарумму Calcio News 24.
В текущем сезоне 23-летний итальянский вратарь сыграл за «ПСЖ» в 21-м матче во всех турнирах, пропустив 19 голов.
Напомним, Доннарумма стал футболистом «красно-синих» летом 2021 года на правах свободного агента. До этого он выступал за итальянский «Милан». Соглашение между вратарём и французским клубом истекает в 2026 году.
После 31 игры «ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции. В активе команды 71 очко.
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