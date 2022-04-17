Клопп: Мане провёл невероятный матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о дубле нападающего мерсисайдцев Садио Мане в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (3:2).



«Мане провёл невероятную игру. Он начал прессинг и держал соперников в напряжении. Мне понравился его первый гол. Я увидел ускорение Садио, его желание быть в гуще событий — это действительно здорово. Первый гол был великолепным, второй — настоящим футболом. Я доволен», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



Таким образом, «Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии, а «Манчестер Сити» завершил участие в турнире. В другом полуфинале Кубка Англии сыграют лондонские клубы «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча команд состоится сегодня, 17 апреля.