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Клопп: Мане провёл невероятный матч с «Манчестер Сити»

Клопп: Мане провёл невероятный матч с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о дубле нападающего мерсисайдцев Садио Мане в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (3:2).

«Мане провёл невероятную игру. Он начал прессинг и держал соперников в напряжении. Мне понравился его первый гол. Я увидел ускорение Садио, его желание быть в гуще событий — это действительно здорово. Первый гол был великолепным, второй — настоящим футболом. Я доволен», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии, а «Манчестер Сити» завершил участие в турнире. В другом полуфинале Кубка Англии сыграют лондонские клубы «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча команд состоится сегодня, 17 апреля.

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