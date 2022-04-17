Ван Дейк: «Ливерпуль» сильно усложнил себе задачу в конце матча с «Манчестер Сити»
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (3:2).
«В конце матча мы сильно усложнили себе задачу. Мы дали им шанс перевернуть ход игры. Когда «Манчестер Сити» забил первый гол в начале второго тайма, это придало им сил, но мы рады выйти в финал. Основная цель — забивать голы, и именно это мы делали в первом тайме. Это был действительно идеальный первый тайм. Но мы должны отдать должное сопернику — с «Манчестер Сити» всегда сложно играть.
Мы вышли в финал, но ничего пока не выиграли. Конечно, это большой шаг для нашей команды. Это единственный трофей, который мы пока не брали, поэтому попытаемся это изменить», — приводит слова ван Дейка BBC.
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