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Мане: выиграть четыре трофея за сезон — мечта «Ливерпуля»

Мане: выиграть четыре трофея за сезон — мечта «Ливерпуля»
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал победу мерсисайдцев в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (3:2).

«Это был особенный день. Мы играли с одной из лучших команд в мире. Выиграть в такой игре, особенно в полуфинале Кубка, — это очень большой успех. Мы довольны победой над «Манчестер Сити» и выходом в финал Кубка Англии.

Матч с «Сити» мы начали очень хорошо, активно атаковали. В эпизоде с моим первым голом вратарь допустил ошибку, но это «Ливерпуль» вынудил его ошибиться. Это наш стиль, и он сыграл свою роль в том моменте.

Выиграть четыре трофея за сезон – мечта «Ливерпуля», за которую мы будем бороться. Впереди много матчей, постараемся сделать всё возможное», — приводит слова Мане BBC.

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