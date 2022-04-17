Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Магуайр попал ногой по голове Поля Погба во время матча с «Норвичем»

Гарри Магуайр попал ногой по голове Поля Погба во время матча с «Норвичем»
Комментарии

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр попал ногой по голове французского полузащитника Поля Погба, сообщает Sport Bible.

Во время углового удара Магуайр боролся с Беном Гибсоном и высоко задрал ногу, которая угодила в район уха находящегося позади него Погба. Это был несчастный случай, но Поль Погба явно этого не оценил и был недоволен во время осмотра медицинским персоналом на «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» в рамках 33-го тура АПЛ со счётом 3:2. Хет-триком отметился португальский нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду. За «Норвич» голы забивали Киран Дауэлл и Теэму Пукки.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги, «Норвич» располагается на последнем, 20-м месте.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022