Гарри Магуайр попал ногой по голове Поля Погба во время матча с «Норвичем»
Поделиться
Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр попал ногой по голове французского полузащитника Поля Погба, сообщает Sport Bible.
Во время углового удара Магуайр боролся с Беном Гибсоном и высоко задрал ногу, которая угодила в район уха находящегося позади него Погба. Это был несчастный случай, но Поль Погба явно этого не оценил и был недоволен во время осмотра медицинским персоналом на «Олд Траффорд».
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» в рамках 33-го тура АПЛ со счётом 3:2. Хет-триком отметился португальский нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду. За «Норвич» голы забивали Киран Дауэлл и Теэму Пукки.
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги, «Норвич» располагается на последнем, 20-м месте.
Комментарии
- 17 апреля 2022
-
11:32
-
11:25
-
11:24
-
11:22
-
11:17
-
11:00
-
10:50
-
10:44
-
10:36
-
10:32
-
10:25
-
10:16
-
10:07
-
09:53
-
09:49
-
09:40
-
09:38
-
09:29
-
09:22
-
09:17
-
08:54
-
08:23
-
06:26
-
05:58
-
05:31
-
04:27
-
03:24
-
03:19
-
03:00
-
03:00
-
02:38
-
02:32
-
02:00
-
01:47
-
01:23
Партнерский контент