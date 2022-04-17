Гарри Магуайр попал ногой по голове Поля Погба во время матча с «Норвичем»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр попал ногой по голове французского полузащитника Поля Погба, сообщает Sport Bible.

Во время углового удара Магуайр боролся с Беном Гибсоном и высоко задрал ногу, которая угодила в район уха находящегося позади него Погба. Это был несчастный случай, но Поль Погба явно этого не оценил и был недоволен во время осмотра медицинским персоналом на «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» в рамках 33-го тура АПЛ со счётом 3:2. Хет-триком отметился португальский нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду. За «Норвич» голы забивали Киран Дауэлл и Теэму Пукки.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги, «Норвич» располагается на последнем, 20-м месте.