Криштиану Роналду оформил 60 хет-триков в профессиональной карьере
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил три гола в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Норвичем» (3:1). Этот хет-трик стал для португальца 60-м в профессиональной карьере, информирует OptaSport.
Согласно сведениям источника, Роналду оформил 50 хет-триков на клубном уровне и ещё 10 – в составе сборной Португалии. Кроме того, в матче с «Норвичем» Криштиану забил 58-й гол в карьере прямым ударом со штрафного.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич», набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, отставая от лидера на 20 очков.
Ранее стало известно, что за хет-трик в ворота «Норвича» Роналду получит существенный финансовый бонус.
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