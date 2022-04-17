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Аршавин высказался о возможном возвращении Щетинина из «Ростова» в «Зенит»

Аршавин высказался о возможном возвращении Щетинина из «Ростова» в «Зенит»
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возможном возвращении полузащитника Кирилла Щетинина, выступающего на правах аренды за «Ростов», в санкт-петербургский клуб.

«Весну он проводит удачно. Хотя играет, на мой взгляд, не на своей позиции. Для меня он крайний полузащитник, а в «Ростове» играет инсайда – 10-го номера. Кирилл справляется с той нагрузкой и интенсивностью, которая в РПЛ высокая. Пока что для него всё складывается удачно. Мне кажется, это связано с приходом Карпина и с тем, что он в него поверил. Возможно, даже пришлось из-за отъезда легионеров. Молодец, он воспользовался своим шансом.

Безусловно, Кирилл – неординарный футболист. Насколько высок его потенциал – сказать трудно. Я слышал, что он был лучшим футболистом своего года. Он выделялся и у нас, но иногда его отношение к футболу не соответствовало той ситуации, в которой он находился. Сейчас мы посмотрим. Я рад и желаю ему успехов. Мы заинтересованы в том, чтобы он хорошо играл.

Продажа игрока? Всё зависит от «Ростова». У них есть право выкупа и цена оговорена. Думаю, что она адекватная», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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