Рангник раскритиковал футболистов «Манчестер Юнайтед» за игру в защите

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник раскритиковал свою команду за пропущенные голы в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Норвичем» (3:2).

«Если посмотреть на два пропущенных нами гола, особенно на первый, мяч был у нас возле боковой линии, но нам просто не хватило физической подготовки. Как только возникает телесный контакт, мы должны быть более сильными, более агрессивными.

Для меня это были слишком лёгкие голы, и именно поэтому мы, вероятно, единственная команда в лиге, которая пропускает такие мячи.

Мы должны были защищаться умнее и не позволять им иметь два или три переходных момента, играя втроём против двоих или вчетвером против двоих. Честно говоря, «Норвич» мог забить раньше, чем мы пропустили первый гол. Мы могли пропустить гол раньше, и именно поэтому я не очень доволен нашей игрой, когда мы играли без мяча», — приводит слова Рангника Sky Sports.