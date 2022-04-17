Ловчев: Соболев и Зобнин очень сильно сдали. С такой игрой их не будут брать в сборную

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1) поделился мнением об игре нападающего Александра Соболева и полузащитника Романа Зобнина.



«Знаете, Соболев и Зобнин очень сильно сдали по сравнению с тем, когда они играли в лучший свой футбол. Всё-таки надо понимать, что совсем недавно они были футболистами сборной. А с такой игрой их брать не будут. И здесь вопрос не только к Ваноли, Витории или ещё кому-то. Александр и Роман должны сами понимать это», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. ЦСКА (44) – на третьем месте в таблице.