И. Федотов: Кухта пытался встать — это не красная. Казарцев считает, что умнее всех

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение судьи Василия Казарцева показать красные карточки игроку «Сочи» Родригао и футболисту «Локомотива» Яну Кухте в матче 25-го тура РПЛ. Сейчас идёт вторая половина встречи, счёт 2:2.

«Свисток был уже после ситуации в штрафной «Сочи»: Кухта пытался встать, а Родригао ударил его по ноге. Рассматриваю эпизод следующим образом: заслуживают ли действия Кухты красной карточки? Чем он наступал на Родригао? Пытаясь встать, положил колено на тело — в чём красная карточка? Он не наступает шипами. Да, колено положил на грудь, но в чём агрессивное поведение или серьёзное нарушение правил? Это не красная.



Удаление футболиста «Сочи» мне понятно — он бьёт Кухту. Казарцеву следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Сочи», потому что ещё не было свистка. Казарцев же определяет нарушение со стороны игрока «Локомотива». Но тогда почему это красная карточка Кухте? Если ты свистишь и определяешь нарушении правил со стороны футболиста «Локо», то Кухте даёшь жёлтую карточку за грубую игру, а Родригао — красную. В таком случае «Сочи» пробивает штрафной.



Думаю, VAR позвал на удар Родригао. Казарцев — своеобразный арбитр. Считает, что умнее всех: наверное, даже руководителей. Начал просматривать вообще всё. Ему дали корону, что он якобы лучший на свете на VAR — всё это в его стиле. Наверное, начал выходить из ситуации: не хотел удалять кого-то одного», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.