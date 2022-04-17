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Хапов — о 2:2 с «Сочи»: не думал, что главные тренеры получают такой валидол

Хапов — о 2:2 с «Сочи»: не думал, что главные тренеры получают такой валидол
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Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

«Честно говоря, не думал, что главные тренеры получают такой валидол. Для меня это в первый раз. Что касается игры — не понравилось то, что опять начали матч неорганизованно. Почему-то были ошибки. Всё могло сложиться ещё хуже. Но во втором тайме мы чуть-чуть перестроились и сыграли в довольно хороший футбол.

Удаления? Я уже концовку не видел, когда кто-то кого-то зацепил. Я видел только фол и эпизод, когда начались пререкания. Ну, конечно, это эмоции, это футбол, без этого не бывает. Конечно, не должно это переходить за рамки, но, я думаю, там началась словесная перепалка. Концовку я не видел, кто кого задел», — приводит слова Хапова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

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