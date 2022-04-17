«Сочи» намерен обратиться в ЭСК по итогам матча с «Локомотивом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что команда обратится в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2).
«Что касается потасовки, её там и не было. Только выплеск эмоций — это всё! Вы матч смотрели? Только это увидели? При чём здесь футболисты и потасовка? Игра была достаточно острой с огромным количеством моментов. Болельщикам понравилось. Пенальти, которое не было дано на Матео Кассьерре — для меня вопрос. Будем обращаться в ЭСК», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Сочи» набрал 43 очка в 25 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (38) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
- 17 апреля 2022
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