Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави — о фанатах «Айнтрахта» на «Камп Ноу»: чувствуем себя ограбленными в собственном доме

Хави — о фанатах «Айнтрахта» на «Камп Ноу»: чувствуем себя ограбленными в собственном доме
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о резонансной ситуации со значительным присутствием болельщиков «Айнтрахта» (3:4 общ.) на «Камп Ноу» на ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.

«У игроков не было ощущения, что они дома. Это не оправдание, но атмосфера повлияла на нас. Нам было некомфортно.

У меня было плохое предчувствие с того момента, как мы сели в автобус у отеля. Мы не чувствовали себя как дома. В нас бросали различные предметы, игроки даже не могли спуститься в туннель. А потом соперник заработал на первых минутах пенальти.

Это был роковой вечер. Он плохо начался и плохо закончился. Чувствуем себя ограбленными в собственном доме», — цитирует Хави ESPN.

Напомним, в знак протеста болельщики каталонцев покинули свои места в перерыве игры и вернулись лишь через 10-20 минут после начала второго тайма. На матче «Барселона» — «Айнтрахт» присутствовало около 30 тыс. болельщиков немецкого клуба.

Новость по теме
«Это позор!» Лапорта — о 30 тыс. болельщиках «Айнтрахта» на «Камп Ноу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022