Хави — о фанатах «Айнтрахта» на «Камп Ноу»: чувствуем себя ограбленными в собственном доме

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о резонансной ситуации со значительным присутствием болельщиков «Айнтрахта» (3:4 общ.) на «Камп Ноу» на ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.
«У игроков не было ощущения, что они дома. Это не оправдание, но атмосфера повлияла на нас. Нам было некомфортно.
У меня было плохое предчувствие с того момента, как мы сели в автобус у отеля. Мы не чувствовали себя как дома. В нас бросали различные предметы, игроки даже не могли спуститься в туннель. А потом соперник заработал на первых минутах пенальти.
Это был роковой вечер. Он плохо начался и плохо закончился. Чувствуем себя ограбленными в собственном доме», — цитирует Хави ESPN.
Напомним, в знак протеста болельщики каталонцев покинули свои места в перерыве игры и вернулись лишь через 10-20 минут после начала второго тайма. На матче «Барселона» — «Айнтрахт» присутствовало около 30 тыс. болельщиков немецкого клуба.
- 17 апреля 2022
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