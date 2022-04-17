Баженов: с «Рубином» Пруцев не потерялся — понравилось, как он воспринял критику Джикии

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал игру защитника красно-белых Данила Пруцева в игре 25-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).
«Пруцев неплохо вышел в игре с «Рубином». Мне очень понравилось, как он воспринял критику от Джикии. Если не заметили, когда Данил только появился, отдавал назад. За это ему жёстко напихал Георгий — причём по делу. Он сразу переключился, начал играть вперёд, было несколько правильных включений. Пруцев не терял, добавил и не выпадал — делал то, что от него требовалось. Не потерялся в игре, а ведь мог, так как давно не играл.
Согласен ли со словами Каттани, что Пруцев — будущее «Спартака»? Вероятность такая существует. Наверное, от ребят уже зависит, будущее они или нет. Каждый день нужно доказывать», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 17 апреля 2022
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