Коутиньо обсудит с «Барселоной» своё будущее

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Астон Виллу», встретится с представителями испанского клуба, чтобы обсудить своё будущее. Об этом сообщает Mirror.



Будущее бразильского футболиста остаётся неопределённым из-за его уровня игры в «Астон Вилле». В «Барселоне» хотят знать, планирует ли «Астон Вилла» выкупать трансфер Коутиньо и сколько они готовы предложить за эту опцию.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» хочет подождать до мая, чтобы принять окончательное решение. «Астон Вилла» может выкупить Коутиньо за € 40 млн.



29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году.

«Барселона» обыграла «Леванте» в 31-м туре Ла Лиги:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.