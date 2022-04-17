Коутиньо обсудит с «Барселоной» своё будущее

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Астон Виллу», встретится с представителями испанского клуба, чтобы обсудить своё будущее. Об этом сообщает Mirror.
Будущее бразильского футболиста остаётся неопределённым из-за его уровня игры в «Астон Вилле». В «Барселоне» хотят знать, планирует ли «Астон Вилла» выкупать трансфер Коутиньо и сколько они готовы предложить за эту опцию.
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» хочет подождать до мая, чтобы принять окончательное решение. «Астон Вилла» может выкупить Коутиньо за € 40 млн.
29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году.
«Барселона» обыграла «Леванте» в 31-м туре Ла Лиги:
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