«Мы были быстрее и точнее». Петер Гулачи прокомментировал победу «Лейпцига» над «Байером»

Вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи прокомментировал победу своей команды в матче 30-го тура чемпионата Германии с леверкузенским «Байером» (1:0).
«Это была трудная игра. В первом тайме мы играли не очень хорошо и были немного небрежны. Очевидно, что это непросто, когда играешь в четверг, а в воскресенье нужно снова играть, но мы справимся. Мы были быстрее и точнее.
Мы могли в любой момент изменить игру. У нас много хороших игроков на скамейке запасных. Мы всегда в состоянии добавить что-то новое по ходу матча», — приводит слова Петера Гулачи официальный сайт клуба.
После 30 сыгранных туров «РБ Лейпциг» располагается на третьем месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022, набрав 54 очка. «Байер» с 52 очками находится на четвёртом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мюнхенская «Бавария», у неё 72 очка. Действующий чемпион Германии — «Бавария».
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