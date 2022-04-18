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«Это не было блестящей игрой». Тедеско прокомментировал победу «Лейпцига» над «Байером»

«Это не было блестящей игрой». Тедеско прокомментировал победу «Лейпцига» над «Байером»
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал победу своей команды в матче 30-го тура чемпионата Германии с леверкузенским «Байером» (1:0).

«Мы довольны победой, хотя это и не было блестящей игрой со стороны обеих команд. В первые пять минут матча мы полностью владели мячом, а «Байер» был силён в контратаках, как и мы. Тогда мы забили гол.

Во втором тайме парни очень хорошо сыграли. Мы всегда хотим прессинговать соперника, хотим нагружать и загонять его вглубь своей половины поля», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.

После 30 сыгранных туров «РБ Лейпциг» располагается на третьем месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022, набрав 54 очка. «Байер» с 52 очками находится на четвёртом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мюнхенская «Бавария», у неё 72 очка. Действующий чемпион Германии — «Бавария».

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